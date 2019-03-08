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FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmasında 39 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.

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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 39 şüpheli tutuklandı.

Devrim Erbil: Minyatürler, Batı´nın büyük yağlı boya tablolarıyla boy ölçüşecek değerdedir

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Ankesör soruşturmasında 39 şüpheli tutuklandı

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