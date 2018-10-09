FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu
Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
- AA
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 3 muvazzaf askere yönelik operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 3 asker emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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