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FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

  • AA
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 3 muvazzaf askere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 asker emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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