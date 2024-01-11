FETÖ'ye yönelik ''Kıskaç-3'' operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda, 10 Ocak'ta İzmir merkez, Karaburun, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde ikamet eden 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 7'si adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik 12 ildeki "Kıskaç-3" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.