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Güncel

FETÖ'ye yönelik Konya merkezli ankesörlü telefon operasyonu

Konya merkezli 6 ilde, FETÖ'nün mahrem abileri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

AA13 Mart 2020 Cuma 09:47 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:47
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık arandıkları tespit edilen 16 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Konya merkezli 6 ilde, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 9'unu yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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