İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    314.125
  • BIST100
    95605.2
Güncel

Fidan hırsızını JASAT yakaladı

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri, okul bahçesinden çalınan 40 ceviz fidanının zanlısını KGYS kayıtlarını inceleyerek yakaladı.

IHA14 Mart 2020 Cumartesi 15:12 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 15:12
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay; Niksar İlçesi Hüseyingazi köyünde meydana geldi. Jandarmaya köydeki ilkokulun bahçesinde bulunan 40 adet ceviz fidanının çalındığı ihbarında bulunuldu. Tokat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Tim (JASAT) Komutanlığı ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarında yapılan incelemede aracın plakası tespit edildi. Plakadan aracın sahibi ve aracın bulunduğu yer tespit edilerek zanlı, Reşadiye ilçesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada çalınan 40 adet ceviz fidanı bulundu. Şüpheli Ş.T. (39) isimli şahıs Niksar Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Bulunan ceviz fidanları sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak
Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Koronavirüsün aşısı bulundu: Birkaç hafta içerisinde hazır olacak

Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik
Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik

Heyecanlandıran koronavirüs gelişmesi: Etkisiz hale getirdik

Cezaevinde şişlediler
Cezaevinde şişlediler

Cezaevinde şişlediler

Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız
Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız

Çarpıcı Koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 ayı sonsuza dek hatırlayacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.