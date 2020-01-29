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Adalet Bakanı Gül: Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz

Adalet Bakanı Gül, 'Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz.' ifadesini kullandı.

29.01.2020  18:40 - Güncelleme: 29.01.2020  18:42

Adalet Bakanı Gül, "Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz." ifadesini kullandı.

"Doğru yolda yürümek, işgalci ve ırkçı bir rejimi rahatsız etmeye yeter. İsrail basınında hedef gösterilen Hakan Fidan'a yönelik tehditleri hepimize yapılmış kabul ederiz. Hiçbir kumpas, şantaj veya hedef gösterme bizi bu yoldan alıkoyamaz; kararlılığımızı ve desteğimizi artırır."

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