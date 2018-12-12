Fidel Okan’ın yalanını siber suçlar belgeledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği'nin hazırladığı raporda ise; @FidelOKAN adlı hesabın avukat Fidel Okan'a ait olduğu bildirildi. Raporda; Twitter'da @FidelOKAN adlı profil isimli hesabın Ergani/Diyarbakır nüfusuna kayıtlı avukat Fidel Okan'a ait olduğuna dikkat çekildi.

Okan, Aynı gün suç duyurularını paylaştı

Fidel Okan'ın, hakkında yapılan suç duyurusunu aynı gün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaştığı tespit edildi. Okan'ın, söz konusu paylaşımlarda, TC kimlik bilgilerini de paylaştığı bildirildi.

Şikayette bulunuldu, kendi hakaret ve küfür içeren paylaşımlarını inkar etti

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Fidel Okan hakkında Ankara Barosu tarafından soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre Fidel Okan, Twitter'da @FidelOKAN adlı hesabın kendisine ait olmadığını savundu. Okan, şikayet üzerine verdiği savunmasında, @FidelOKAN adlı hesaba ait paylaşımların kendisine ait olmadığını iddia ederek suçlamaları kabul etmedi.

Siber suçlar, hesabı inceledi

Fidel Okan'ın, söz konusu açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine @FidelOKAN rumuzlu kullanıcının suça konu paylaşımlarını, kimlik ve adres bilgilerinin tespitine yönelik açık kaynak araştırması yaparak rapor hazırladı.

Künye bilgisinde Fidel Okan'ın TC kimlik bilgileri yer aldı

Raporda; @FidelOKAN rumuzlu hesabın künye bilgilerinde "Avukat/Yazar, avfidelokan@hotmail.com, pscp.tv/FidelOKAN, 20 Kasım 2010 tarihinde katıldı" bilgilerinin verildiği, hesabın mavi tikli (onaylanmış hesap) olduğu, söz konusu hesabın paylaşımları arasında Fidel Okan'ın TC kimlik bilgisinin paylaşıldığına dikkat çekildi.

Raporda; Fidel Okan isimli kullanıcının kullanımda olduğu değerlendirilen Facebook ve Instagram hesabındaki bilgiler de yer aldı. Raporda, Fidel Okan isimli kullanıcının İstanbul Cumhuriyet savcısı Murat Semiz'i hedef aldığı, kamu görevlisine hakaret ve onur, şeref ve saygınlığını rencide eden paylaşımlarda bulunduğuna dikkat çekildi.

Suç içerikli paylaşımlar Fidel Okan'a ait

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği'nin hazırladığı raporda; Fidel Okan'ın kimlik bilgisinin tespitine yönelik Polnet4 üzerinde Emniyet kolluk projesinde yapılan aramada; suç içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen sosyal paylaşım sitesi Twitter'da @FidelOKAN adresinde bulunan "Fidel Okan" profil hesabının 21 Aralık 1979 Ergani doğumlu Ergani/Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Fidel Okan isimli şahsın kullanımında olduğunu tespit edildiği bildirildi.

Fidel Okan tweetlerini sildi, CHP strateji geliştirme komisyon başkanlığı görevinden alındı

Avukat Fidel Okan, CHP Strateji Geliştirme Komisyon Başkanlığı'na getirilmesinin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticilerine ilişkin hakaretlerin yer aldığı paylaşımları silmişti.

Fidel Okan, "Sosyal medyada beni gündeme taşırken, Kılıçdaroğlu aleyhine attığım geçmiş twitlerimi ve bazılarını silmiş olmamı malzeme yapmışlar. Girişte de bahsettiğim gibi, sosyal medya kayıt altındadır" ifadelerini kullanmıştı.

Fidel Okan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticilerine ilişkin paylaşımlarının kamuoyunda yer almasının ardından CHP Strateji Geliştirme Komisyon Başkanlığı görevinden alındı.

(Sabah)