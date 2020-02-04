İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9787
  • EURO
    6,6144
  • ALTIN
    301.053
  • BIST100
    120488
Güncel

Fidye için kaçırılan Afgan kurtarıldı

Kadıköy'de fidye için kaçırılan Afganistan uyruklu kişi, Beykoz'da düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

HABERİN
VİDEOSU
AA04.02.2020  12:05 - Güncelleme: 04.02.2020  12:11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Afganistan uyruklu Hayatullah A, arkadaşı Faizullah R. ve arkadaşının bulduğu kişiler tarafından 22 Ocak 2020 tarihinde kaçırılarak işkence gördü ve ailesinden serbest bırakılması karşılığında 4 bin dolar para istendi.

Hayatullah A.'nın ailesinin polise başvurması üzerine fidye isteyen şüphelilerle 26 Ocak 2020 tarihinde Kadıköy Salı Pazarı civarında buluşuldu. Polisin takibe aldığı şüpheliler Abdullah Z. ve Lal Muhmad T. Fikirtepe Mandıra Caddesi üzerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesinden Hayatullah A.'nın yerinin öğrenilmesiyle Kadıköy ve Beykoz ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince bu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda kaçırılan Hayatullah A, kurtarılırken evde bulunan, kaçırma ve işkence olayına karıştıkları iddia edilen şüpheliler Abdullah A, Ali Kaan A. ve 18 yaşından küçük M.N. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada işkence için kullanıldığı değerlendirilen 2 bıçak, demir zincir ve elektrik kablosuna el konuldu.

- İŞKENCE ANLARINI KAYDETMİŞLER

Şüphelilerin mağdura işkence yapıp videoya çektikleri ve bu görüntüleri Suudi Arabistan'da bulunan amcasına göndererek fidye istedikleri bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!
Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz
İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı
Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı

Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı

Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı
Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı

Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.