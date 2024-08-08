BRONZ TESELLİSİ

Milli Takımımız, 10 Ağustos Cumartesi günü bronz madalya için Brezilya ile karşılaşacak.

İLK FİNALİST ABD

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı 3-2 mağlup eden ABD finale yükseldi. İtalya, 11 Ağustos Pazar günü ABD ile altın madalya için mücadele edecek.

SET SONUCU: TÜRKİYE 22-25 İTALYA

SET SONUCU: TÜRKİYE 19-25 İTALYA