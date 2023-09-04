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  • Filipinler'de etkili olan tayfun 514 binden fazla insan etkiledi
Güncel

Filipinler'de etkili olan tayfun 514 binden fazla insan etkiledi

Filipinler'i vuran 'Saola ve Haikui' tayfunları, ülkenin farklı bölgelerinde 514 binden fazla kişiyi etkiledi.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 16:24 - Güncelleme:
Filipinler'de etkili olan tayfun 514 binden fazla insan etkiledi
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Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yayımlanan raporda, yerel halk tarafından "Goring ve Hanna" olarak adlandırılan tayfunlara ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Tayfun sebebiyle ülkenin Cordillera ve Batı Visayas bölgelerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise kaybolduğu aktarılan raporda, ülkenin farklı bölgelerinden toplam 514 binden fazla kişinin tayfunlardan etkilendiği belirtildi.

Raporda, tayfunların tarım sektörü ve altyapıya milyonlarca dolar zarar verdiği, 1000'in üzerinde konutun hasar görmesine yol açtığı kaydedildi.

- FİLİPİNLER'İ TAYFUN VURMUŞTU

Filipinler'in kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyen Saola Tayfunu, elektrik ve su kesintilerine yol açmıştı.

Saola Tayfunu'nun, bu yıl Filipinler'i vuran 7. tropik tayfun olduğu belirtilmişti.

Ülkenin kuzey bölgelerini 190 kilometrelik hıza ulaşan rüzgarlar ve şiddetli yağışlarla etkisi altına alan Saola Tayfunu nedeniyle, sellerden etkilenen birçok köy tahliye edilmişti.

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