AA 05 Şubat 2021 Cuma 08:14 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 08:14

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş'i ziyaret ederek Filistin'deki çalışma hayatı konusunda görüştü.

Filistin Çalışma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Çalışma Bakanı Ebu Ceyş'in Büyükelçi Demirer'i kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Bakan Ebu Ceyş, İsrail'in işgali altındaki bölgelerde Filistinlilerin karşılaştığı zorluklar ve hak ihlalleri hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Demir, Türkiye'nin Filistin konusundaki tavrının "işgalin, uluslararası hukuka uygun olarak bitirilmesi ve Filistinlilerin haklarının savunulması" olduğunu belirtti.

Bakan Ebu Ceyş ise Filistin'deki tüm sektörlerin gelişiminde ve uluslararası alanda Türkiye'nin verdiği destek için teşekkür etti.

Filistin Çalışma Bakanlığı ve Türkiye Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında anlaşma imzalanması konusunda anlaşan taraflar, konuyla ilgili çalışmaların başlatılmasına karar verdi.

