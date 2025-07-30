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Filistin üzerinden Türkiye'ye algı operasyonu! DMM'den iddialara net cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye'nin Lahey Grubu'nun Bogota Bildirisi'ne imza atmadığı, gelen tepkiler üzerine bu tutumunu gerekçelendirmeye çalıştığı ve sonrasında bildiriyi imzaladığı' yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu ve hiçbir somut temele dayanmadığını bildirdi.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 07:54 - Güncelleme:
Filistin üzerinden Türkiye'ye algı operasyonu! DMM'den iddialara net cevap
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon örneği olduğu belirtildi.

Filistin meselesinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin en hassas dış politika alanlarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'de sivil halkı hedef alan soykırımcı savaş politikalarına karşı uluslararası hukuk ve insan hakları temelinde net bir duruş sergilediğine dikkat çekildi.

Türkiye'den Bogota Bildirisi kararı

Bu kapsamda Türkiye'nin, İsrail ile ticari ilişkilerini kestiği, Filistin halkının haklı davasını uluslararası her platformda en yüksek düzeyde ve kararlılıkla savunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin Bogota Bildirisi sürecindeki yaklaşımı da Filistin'e yönelik bu temel yaklaşımı doğrultusunda şekillenmiştir. Söz konusu bildiri, Türkiye'nin taraf olmadığı ve bazı maddelerine düzenli olarak itiraz ettiği BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne iki ayrı atıf içermektedir. Bu nedenle toplantı günü imzalanmayan bildirideki iki maddenin söz konusu sözleşmeyle ilgili kısımlarına şerh düşülerek katılım kararı alınmıştır. Bu karar, 25 Temmuz tarihinde Kolombiya Dışişleri Bakanlığına resmi olarak iletilmiştir. (Bkz. https://thehaguegroup.org/meetings-bogota-en/). Türkiye'nin Bogota Bildirisi'ne şerhli katılımı, Kolombiya makamlarının resmi internet sitesinde günler öncesinden yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Dolayısıyla, 'Türkiye tepkiler üzerine bildiriye katıldı' şeklindeki iddialar gerçek dışıdır ve hiçbir somut temele dayanmamaktadır."

Bu tür paylaşımların, devletin dış politika süreçlerine dair yanlış bir algı oluşturmayı amaçladığı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinin parçası olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların, bilgi edinirken yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • Filistin
  • Lahey Grubu

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