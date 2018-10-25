Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Madem itiraf ettiniz Kaşıkçı'nın cesedi nerede

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerde, Filistinlilere yönelik Türkiye'nin hayata geçirmek istediği projeleri ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye olarak biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir." dedi.

Diğer taraftan, Filistin ve Kudüs'ün haklı davasını sadece bölgede değil, tüm dünyada savunmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, Filistin meselesine ilişkin iki defa İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ni gerçekleştirdiklerini ve konunun Birleşmiş Milletlerde (BM) gündeme geldiğini hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, Filistin meselesine ilişkin uluslararası platformlarda önemli kararlar alınmasına vesile olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin konusuna verdiği desteği daima sürdüreceğinin altını çizerek, "Herkes bu davayı terk etse biz etmeyiz." dedi.

Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "İtiraf ediyorsunuz madem peki ceset nerede? Kaşıkçı'nın cesedi bulunmadı henüz. Uluslararası boyuta taşındı zaten. Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili herkesin Türkiye'de soruşturulması ve yargılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Cinayetle ilgili herkesin Türkiye'de soruşturulması ve yargılanması gerekiyor." dedi.