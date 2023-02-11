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Filistin'de camilerde depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar toplandı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan camilerde cuma namazı sonrası Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan yardımın yaklaşık 1 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 03:21 - Güncelleme:
Filistin'de camilerde depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar toplandı
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Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazı sonrası Batı Şeria'daki camilerde depremzedeler için 3 milyon 500 bin şekel (yaklaşık 1 milyon dolar) yardım toplandığını söyledi. Bekri, ilerleyen saatlerde toplanan yardıma ilişkin ayrıntılı açıklama yapılacağını belirtti.

Bekri, 9 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye'nin talimatları doğrultusunda "Acılarını Dindirin" adlı bir yardım kampanyası başlatıldığını açıklamıştı.

Cuma namazı sonrasında kampanya çerçevesinde yardım toplanacağını aktaran Bekri, Filistin Vakıflar Bakanlığının da kampanyaya 100 bin dolar katkı sunacağını belirtmişti.

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