15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7307
  • 6,4654
  • 239.064
  • 97.547
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Filistin'de protesto gösterisi: 'Boş mideyle zafere ulaşacağız'

İsrail hapishanelerinde 4 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklulara destek için Gazze'de gösteri düzenlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, "Boş mideyle zafere ulaşacağız" yazılı dövizler taşıdı.

İslami Cihad Hareketi liderlerinden Hıdır Habib, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sesini dünyaya duyurmak için toplandıklarını ve tüm Filistin halkının işgalcilere karşı tutukluların yanında yer aldığını belirtti.

Filistinli tutukluların maruz kaldığı ihlallerden İsrail'in sorumlu olduğunu söyleyen Habib, uluslararası toplumu sağlıkları açısından büyük risk alan tutuklulara karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 400 Filistinli tutuklu, hak ihlallerini protesto için 8 Nisan'da başlattıkları süresiz açlık grevine devam ediyor.

Tutuklular, sağlığa zarar veren cezaevlerindeki sinyal kesici cihazların kaldırılmasını, Gazzeli tutuklular için aile ziyaretlerinin yeniden başlamasını, genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanmasını, baskınların sonlandırılmasını, tıbbi ihmallerin sona ermesini ve şartların iyileştirilmesini talep ediyor.

CHP sandık müşahidi PKK’lı çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Diriliş Ertuğrul 144. Bölümünde çarpıcı detay!

Flaş gelişme! 221 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Flaş gelişme! 221 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Eski ataşeye FETÖ'den hapis cezası

Eski ataşeye FETÖ'den hapis cezası

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

7 yıl sonra böyle gözaltına alındı, Rusya tepki gösterdi

7 yıl sonra böyle gözaltına alındı, Rusya tepki gösterdi

Dışişleri'nden Macron'a yanıt: Gereken cevap verilecektir

Dışişleri'nden Macron'a yanıt: Gereken cevap verilecektir

Saadet Partisi'ne haciz şoku! Genel merkez tahliye ediliyor

Saadet Partisi'ne haciz şoku! Genel merkez tahliye ediliyor

Nostradamus'tan korkutan 2019 kehanetleri!

Nostradamus'tan korkutan 2019 kehanetleri!
 

POPÜLER HABERLER

Tekerlekli sandalye ile TIR´ın arkasına takıldı

Tekerlekli sandalye ile TIR´ın arkasına takıldı

Türkiye'den yeni S-400 hamlesi

Türkiye'den yeni S-400 hamlesi

F-35 mi? Su-57 mi? İşte dünyanın en gelişmiş savaş uçakları

F-35 mi? Su-57 mi? İşte dünyanın en gelişmiş savaş uçakları

Ankara'da zehirlenen köpeklerden 7'si hayata tutundu

Ankara'da zehirlenen köpeklerden 7'si hayata tutundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA