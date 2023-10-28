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Filistin'den dünyaya çağrı: İsrail'i ateşkese zorlayın

Filistin yönetimi, İşgalci İsrail'in Gazze'deki yoğun hava saldırılarına karşı dünya ülkelerine 'İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın' çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan 'Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı' kararının uygulanmasını istedi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 03:24 - Güncelleme:
Filistin'den dünyaya çağrı: İsrail'i ateşkese zorlayın
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Filistin yönetimi, İşgalci İsrail'in Gazze'deki yoğun hava saldırılarına karşı dünya ülkelerine "İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın" çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararının İsrail tarafından uygulanmasını istedi.

Ebu Rudeyne, "120 ülkenin karar tasarısına onay vermesi, dünyanın, bu saldırılara, Filistin halkının tehcirine ve yeni bir Nekbe'ye (Büyük Felaket) karşı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, çoğu ülkenin, Filistin yönetiminin, "İsrail işgalinin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barışın tesis edilmesi" yönündeki pozisyonunu desteklediğini kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, "dünya ülkelerinden, BM'de alınan karara bağlı kalarak İsrail'i, uluslararası hukukun getirdiği yükümlülüklerini yerine getirmeye ve saldırılar ile katliamlarına son vermeye zorlamasını" istedi.

Açıklamada, söz konusu karara uymaması durumunda, İsrail'in sorumlu tutulması için gerekli tüm tedbirlerin alınması ve yaptırım uygulanması istendi.

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı dün, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.

Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edilmişti.

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