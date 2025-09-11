İSTANBUL 29°C / 20°C
Filistin'den Türkiye'ye teşekkür: Asla unutmayacağız

Türkiye'nin 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile tüm ticari işlemleri yasaklamasını büyük takdir ve teşekkürle karşıladıklarını ifade eden Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin halkının, Türkiye'nin sunduğu destekleri asla unutmayacağını bildirdi.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki görev süresinin sonuna yaklaşan Mustafa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a veda ziyaretinde bulundu.

Mustafa, görüşmede, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail ile ithalat, ihracat ve transit ticaret dahil olmak üzere tüm ticari işlemleri durdurduğu anımsatarak, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımı nedeniyle alınan bu kapsamlı yasak kararının Filistin halkı ve liderliği tarafından büyük takdir ve teşekkürle karşılandığını ifade etti.

Filistin ve Filistin halkına sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine teşekkürlerini ileten Mustafa, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere verdiği destekten ötürü Bakan Bolat'a teşekkür etti.

Mustafa, iki kardeş ülke ve halk arasındaki güçlü bağlara dikkati çekerek, Filistin Devleti'nin Türkiye ile ilişkisini "stratejik" olarak gördüğünü, bunun da Filistin halkı ve liderliğinin Türkiye'nin konumu, tarihi ve geleceğine olan güveninden kaynaklandığını dile getirdi.

TÜRKİYE'YE İLKELİ DURUŞ TEŞEKKÜRÜ

Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına karşı işlenen savaş suçları ve katliamlar karşısında Türkiye'nin sergilediği ilkeli ve cesur duruş nedeniyle teşekkürlerini sunan Mustafa, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararına binaen, Filistin hükümetinin isteği üzerine, Türkiye Ticaret Bakanlığının, Filistin Ekonomi Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışarak, Filistinlilerin temel ve acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan bir mekanizma oluşturduğunu ifade etti.

Mustafa, şu an limanlara erişim olmaması nedeniyle ancak İsrail'in iki limanı üzerinden kendilerine gönderilebilen ihtiyaç malzemelerinin nihai varış noktasının Filistin toprakları, alıcısının da Filistinli ithalat şirketi ve İsrail'in her türlü saldırısına direnen Filistin halkı olduğunu vurgulayarak, bu çabaları takdirle karşıladıklarını ve Filistin halkının, Türkiye'nin sunduğu destekleri asla unutmayacağını bildirdi.

