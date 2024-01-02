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  • Filistin'e destek yürüyüşündeki çirkin saldırıya arka çıkan CHP'li Başarır'dan savcılara tehdit
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Filistin'e destek yürüyüşündeki çirkin saldırıya arka çıkan CHP'li Başarır'dan savcılara tehdit

Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, 'Siz Arap sevicisiniz' diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Aydemir'e yapılan saldırıya ise muhalif kesim arka çıkarak linç kampanyası başlattı. Hilafet üzerinden kinlerini kusan kesime CHP de arka çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın' sözleriyle savcıları tehdit etti.

2 Ocak 2024 Salı 08:16 - Güncelleme:
Filistin'e destek yürüyüşündeki çirkin saldırıya arka çıkan CHP'li Başarır'dan savcılara tehdit
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Yeni yılın ilk gününün ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'da "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet yürüyüşü" düzenlendi.

250 bin kişinin Galata Köprüsü'ne akın ettiği yürüyüşte hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı.

Tüm bu yaşananların gölgesinde, vatandaşların Siyonizm'e ve teröre karşı tek vücut olduğu yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.

KELİME-İ TEVHİD BAYRAĞI TAŞIYAN VATANDAŞA YUMRUKLU SALDIRI

Ege A., isimli şahıs, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruk attı.

Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir'in kanlar içerisinde kaldı.

Alçak saldırı sonrası ise muhalif kesim sosyal medyadan linç girişiminde bulunarak kinini kustu.

'Hilafet' üzerinden açıkça İslam'a karşı tavır alan muhaliflerin başlattığı linç girişimiyle Aydemir'e yapılan saldırıya arka çıkıldı.

CHP'DEN SAVCILARA TEHDİT

Muhalif kesimin Aydemir'e yönelik başlattığı linç girişimine CHP de arka çıktı.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hilafeti hedef alan ifadeler sarf ederek, "Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın!" sözleriyle savcıları tehdit etti.

Başarır, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Anayasaya baş kaldıran, anayasal düzeni yıkmaya çalışan hilafet yanlıları mı tutuklanmalı yoksa daha yaşamının baharında olan ve burası Türkiye Cumhuriyeti diyen Türk genci mi tutuklanmalı? Ya da polisin yanında hilafet bayrağı açarak ona tokat atma cesareti gösteren hilafet yanlısı mı tutuklanmalı? Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki Cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın!"

  • Ali Mahir Başarır
  • saldırı

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