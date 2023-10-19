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Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı Jihad Muhaisen İsrail saldırısında öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısında, Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı Jihad Muhaisen'in hayatını kaybettiği ve ailesinden de ölenler olduğu açıklandı.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
Filistin'in Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı Jihad Muhaisen İsrail saldırısında öldü
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Filistin Ulusal Güvenlik Güçleri Komutanı Cihad Muhaisen hayatını kaybetti. Muhaisen'in Gazze şehrinin Şeyh Rıdvan mahallesindeki evine düzenlenen hava saldırısında Muhaisen'in ailesinden de kayıpların olduğu açıklandı. Nüfusun yoğun olduğu bölgede büyük bir patlama gerçekleştiğini ve gökyüzünün yoğun dumanla kaplandığını söyleyen görgü tanığı, "Bizim eksiklerimiz var. Buldozer yok. Yaralıları, şehitleri enkaz altından çıkaramıyoruz" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 3 bin 785 Filistinlinin öldüğünü, 12 bin 493 kişinin de yaralandığını açıkladı.

  • Jihad Muhaisen
  • Hamas lideri
  • Gazze saldırısı

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