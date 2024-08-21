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Filistinli iş adamın öldürülmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından kaçtıkları Romanya'da yakalanan 3 şüphelinin yeni görüntülerine ulaşıldı.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
Filistinli iş adamın öldürülmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 18 Ağustos akşamı saat 22.20'de Kağıthane'de yaşanan silahlı saldırının ardından başlattığı geniş kapsamlı çalışma devam ediyor.

İncelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların olaydan önceki ve sonrasındaki kaçış anları kaydedildi.

Görüntülerde saldırıyı planlayan şüphelilerin bulunduğu evden ellerinde bavullarla asansörle aşağıya inişi ve otoparkta araca binmeleri yer alıyor.

Araçla caddeye doğru seyir halindeki şüphelilerin, saldırının ardından bir viyadüğün altında araç değiştirmeleri de görüntülerde bulunuyor.

Bu arada şüphelilerle beraber hareket ettikleri ve kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilerek yakalanan L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ağustos akşamı saat 22.20'de Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine olay yerine intikal edildiği ve geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtilmişti.

Kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q, F.M. ve E.K'nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q'nun hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan F.M'nin hayati tehlikesi bulunduğu, E.K'nin tedavisinin bilinci açık şekilde sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, alacak meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

Mağdurlara silahla ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın 19 Ağustos'ta saat 00.48'de Kırklareli'nden yurt dışına çıktıklarının belirlendiği aktarılan belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Devam eden çalışmalarda, 20 Ağustos 2024 tarihinde Interpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda ülkemizden çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurt içinde ve yurt dışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."

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