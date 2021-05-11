İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2021 Salı / 29 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3053
  • EURO
    10,1259
  • ALTIN
    488.509
  • BIST100
    1445.03
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Filistinli küçük çocuk şehit babasına böyle veda etti: Allah yolunu açık etsin babacığım
Güncel

Filistinli küçük çocuk şehit babasına böyle veda etti: Allah yolunu açık etsin babacığım

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda babası ve abisini kaybeden Filistinli çocuğun, cenaze töreninde sevdiklerine vedası yürekleri burktu. Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk, gözyaşları içinde 'Allah yolunu açık etsin babacığım.' diyor.

AA11 Mayıs 2021 Salı 16:41 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 16:41
ABONE OL

Sosyal medya sitelerinde paylaşılan görüntüde, 12 yaşındaki küçük Bera, ağlayarak, babası Sabır Süleyman (39) ve abisi Muhammed Süleyman'ın (16) omuzlarda taşınan cenazelerinin arkasından koşuyor ve babasına son kez bakmak istediğini söylüyor.

Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk, gözyaşları içinde "Allah yolunu açık etsin babacığım." diyor.

Küçük çocuğun bu acılı vedası, cenazeye katılan diğer Filistinlileri de gözyaşlarına boğdu.

Sabır Süleyman ve oğlu Muhammed, İsrail uçaklarının Cibaliya kentinin doğusundaki Tel el-Kaşif bölgesine düzenlediği hava saldırılarında şehit olmuştu.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Buna karşılık İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin şehit oldu, 115 kişi yaralandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.