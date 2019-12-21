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Filistinli mahkumlara destek için insan zinciri oluşturdu

Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek için insan zinciri oluşturdu.

İHA21.12.2019  19:37 - Güncelleme: 21.12.2019  19:37
Filistinliler, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumlara destek amacıyla Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentinde insan zinciri oluşturdu.
 
Filistinliler Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek için "Mahkumlar sadece sayı değil" sloganıyla insan zinciri oluşturdu. Ramallah kentindeki El-Manara Meydanı'nda eyleme katılan çok sayıda Filistinli, İsrail hapishanelerinde bulunan mahkumların resimlerinin yer aldığı pankartları taşıyarak İsrail'in Filistinli mahkumlara yönelik hak ihlallerinin durdurulması amacıyla uluslararası müdahale çağrısında bulundu. Filistin'in resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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