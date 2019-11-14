18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7523
  • 6,3431
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filistinli STK'lardan uluslararası topluma 'İsrail'den hesap sorma' çağrısı

Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, uluslararası toplumu Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan dolayı İsrail'den hesap sormaya çağırdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bünyesinde 100'den fazla Filistinli STK'yı barındıran Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, işgalci İsrail'in halkımıza yönelik devam eden her türlü saldırganlığını durdurmak için ciddi bir şekilde müdahalede bulunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in uluslararası toplumun sessizliğinden yararlanarak tüm hukuk ve anlaşmaları ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma, Filistin halkına karşı işlediği ihlallerden dolayı İsrail'e hesap sorma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in düzenlediği suikast gerilimi tırmandırdı

İsrail ordusu 12 Kasım Salı sabahı, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, olayda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından bölgedeki gerilim tırmanırken İslami Cihad, İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusu iki gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, saldırılarda 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 100'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

İslami Cihad, bu sabah Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığını duyurmuştu.

Kıran-6 operasyonu başladı! 2360 personel katılıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Eski İngiliz subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı

Eski İngiliz subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı

Bakan Varank açıkladı: 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

Bakan Varank açıkladı: 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü

TSK az önce duyurdu... Etkisiz hale getirildiler

TSK az önce duyurdu... Etkisiz hale getirildiler

Bölgede tansiyon yükseldi... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Bölgede tansiyon yükseldi... Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Avrupa devinden yalanlama...' Kriz yok'

Avrupa devinden yalanlama...' Kriz yok'

Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar

Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar
 

POPÜLER HABERLER

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

Hayvanları photoshopla bakın ne hale soktular

Hayvanları photoshopla bakın ne hale soktular

Heyecan dorukta! Özel bölüm için çalışmalar başladı

Heyecan dorukta! Özel bölüm için çalışmalar başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA