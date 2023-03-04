Filistinliler depremzedelere yardım topluyor

Doğu Kudüs'teki Dar et-Tıfl el-Arabi Vakfı yerleşkesinin bahçesinde düzenlenen kermeste açılan 37 stantta, Filistin mutfağından yiyecekler, takı, el işi ve yöresel ürünler satışa sunuldu.



Kermes alanında çocuklar için oyun alanı kuruldu, animasyon ekipleri gösteriler yaptı.



"TÜRK HÜKÜMETİ VE HALKININ FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK YARDIMLARINA BİR TEŞEKKÜR"

Dar et-Tıfl el-Arabi Vakfı Müdürü Muhammed Alami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına bir kermes düzenlediklerini belirtti.



Gün boyunca devam eden etkinliğe Filistinlilerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Alami, "Bugün düzenlediğimiz kermes, Türkiye hükümeti ve Türk halkının, Kudüs'teki kurum, kuruluş ve Filistinlilere yönelik yardım ve destekleri karşısında somut bir teşekkür amacı taşıyor." dedi.



"KALPLERİMİZ SİZLERLE"

Farklı alanlarda Filistinli üreticilerin ve satıcıların kermeste stant açtığını belirten Allami, şunları kaydetti:



"Türk halkına şunu söylemek istiyorum: Kalplerimiz sizlerle. Yaşananlar, hepimiz için, yüreğinde birazcık insanlık olan herkes için çok üzücüydü. Tanık olduğumuz durum bizi çok etkiledi. Biz Filistinliler için en güzel örnek, Filistin Kızılayının kısıtlı imkanlarına rağmen Türk Kızılayın yanında Türkiye'de omuz omuza depremzedelere yardım için çalışmasıydı."



Alami, bazı Filistinlilerin de doğrudan nakdi yardımda bulunarak kermese katkı sağladığını aktardı.



- Engelli Ziyad, boncuklardan yaptığı aksesuarları depremzedeler yararına satışa sundu



Kermeste engelli kardeşi Ziyad'in boncuklardan yaptığı telefon aksesuarlarını satan Filistinli Vaid Ebu Leyl ise gelirinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlanacağını öğrenince bu kermese bir şekilde katkı sağlamaya karar verdiklerini söyledi.



Ebu Leyl, "Türkiye'deki kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Kalplerimiz sürekli onlarla." ifadelerini kullandı.

