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Filistinliler Gazze için tek yürek oldu

İşgalci İsrail kuvvetlerin Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırıları, Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli tarafından protesto edildi. Göstericiler Gazze'nin askeri kanadını destekleyici sloganlar attı.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 00:35 - Güncelleme:
Filistinliler Gazze için tek yürek oldu
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yüzlerce Filistinli Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi.

El-Menar Kavşağı'nda düzenlenen gösteriye katılanlar, Gazze Şeridi'yle dayanışmalarını ifade eden, saldırılara son verilmesi çağrısında bulunan ve Filistinli grupların askeri kanatlarına destek veren sloganlar attı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran da sosyal medyada yayımlanan video mesajında, Batı Şeria halkını "tüm meydanlarda gösteri yapmaya ve İsrail ile çatışma noktalarına gitmeye" çağırdı.

Bedran, Gazze'nin bugün İsrail güçlerinin en şiddetli saldırısına maruz kaldığını ve bunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gerçekleştirdiği "soykırımların" bir parçası olduğunu ifade etti.

Açıklamasında Batı Şeria'daki Filistinlilere seslenen Bedran, "Gazze yapması gerekeni ve hatta daha fazlasını yaptı. Şimdi sıra özellikle savaşın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da ayaklanan halklarımızda. Özellikle bu gecede ihtiyaç duyulan şey, kararlılığın artırılması ve sahada eyleme geçmektir." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ne önce obüslerle yoğun saldırılar başlatan İsrail ordusu ardından savaş uçaklarıyla bölgeyi yoğun bombardımana tutmuştu.

İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve bombardımanı artırdığı Gazze Şeridi'ndeki altyapının zarar görmesi sonucu bölgenin dış dünyayla iletişimi kesilmişti.

  • Batı Şeria
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