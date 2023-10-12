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Güncel

''Filistinliler sahte görüntü hazırlıyor'' iddiası yalan çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Filistinliler sahte görüntü hazırlıyor' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

12 Ekim 2023 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
''Filistinliler sahte görüntü hazırlıyor'' iddiası yalan çıktı
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"Filistinliler sahte görüntü hazırlıyor" iddiasının gerçek olmadığı açıklandı.

DMM, söz konusu görüntülerin bir reklam çekimine ait olduğunu ve bölgede yaşanan gelişmelerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Filistinliler sahte görüntü hazırlıyor" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Ağustos 2023'teki bir reklam çekiminin kamera arkası görüntüleri olduğu tespit edilmiştir. Görüntülerin bölgedeki gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

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