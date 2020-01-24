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Bir garip olaylar sarmalı! Uyuşturucu taciri hırsız ihbarıyla kendini yakalattı

Maltepe’de, polisiye filmlerine konu olacak senaryo gerçeğe dönüştü. Evde oturan 3 kişi, evlerine hırsız girdiği şüphesiyle polise ihbarda bulunup kendilerini evin odasına kapattı. Eve gelip hırsızları suçüstü yakalayan polis, yaptığı araştırmada evin adete Hint keneviri tarlasına dönüştüğünü gördü. Hint kenevirlerinin ev sakinlerine ait olduğu ve bu evde yetiştirildiği anlaşıldı. Ev sakinleri uyuşturucu madde imalatından, eve giren şahıslar ise hırsızlıktan gözaltına alındı.

IHA24.01.2020  09:32 - Güncelleme: 24.01.2020  09:37

Olay, İddiaya göre Maltepe’de 23 Ocak Perşembe günü gece 03.00 sıralarında Maltepe İdealtepe Mahallesi Cuma Sokak 33 numaralı adreste yaşandı. Evlerinde oturan B. G. V, G. S,B. isimli kişiler, polisi arayarak evlerine hırsızların girmeye çalıştığı ihbarında bulundu. Ev sakinleri korkudan kendilerini evin bir odasına kapattı. Kapıyı açıp eve giren iki şahıs ise evde hırsızlık yapmaya başladı. Adrese gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, evin açık kapısından içeri girdiklerinde iki şahısla karşılaştı. Şahısları etkisiz hale getiren polis, ardından ev sahiplerinin bulunduğu odaya geçti. Ardından evdeki incelemeleri genişleten polis ekipleri bir odanın kapısını açtıklarında ise adeta şaşkına döndü. Odanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğünü gören polis ekipleri bu kez ev sahiplerini gözaltına aldı. Yapılan incelemede aynı zamanda evde 50 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Polis, yakaladığı şahısları uyuşturucu madde imalatı suçundan gözaltına alacağı sırada gerçek ortaya çıktı. Ev sahiplerinin bir odada saklandığını tespit eden polis, Hint kenevirlerinin ev sahiplerine ait olduğunu ve bu evde yetiştirildiğini tespit etti.

Ev sahipleri B. G. V. G. S. B. isimli şahıslar uyuşturucu madde imalatı suçundan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine eve giren iki şahıs ise hırsızlık olayı nedeniyle Küçükyalı Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Öte yandan adeta hint keneviri tarlasına çevrilen evin içi ise görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda hint keneviri görülüyor.

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