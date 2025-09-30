İSTANBUL 21°C / 12°C
  Film sahnelerini aratmayan operasyon! Tarihi İncil ve Tevrat'ı 5 milyon dolara satmak istedi
Güncel

Film sahnelerini aratmayan operasyon! Tarihi İncil ve Tevrat'ı 5 milyon dolara satmak istedi

Bursa'nın Yeniceköy Mahallesi'nde durdurulan araçtan sahte belgeler, silahlar ve tarihi eser kitaplar çıktı. Tarihi İncil ve Tevrat'ı 5 milyon dolara satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

30 Eylül 2025 Salı 09:31
Film sahnelerini aratmayan operasyon! Tarihi İncil ve Tevrat'ı 5 milyon dolara satmak istedi
ABONE OL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon film sahnelerini aratmadı. Yeniceköy Mahallesi'nde durdurulan araçtan sahte belgeler, silahlar, tarihi eser kitaplar ve yüklü miktarda para çıktı. Tarihi özelliği olduğu öne sürülen İncil ve Tevrat'a 5 milyon dolara müşteri arayan kişi gözaltına alındı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada; 2 adet tarihi eser niteliğinde kitap, 1 adet Sarsılmaz marka tabanca, 123 adet 45 kalibrelik tabanca mermisi, 1 adet kelepçe, 1 adet el telsizi, 1 adet tablet, 4 adet cep telefonu, 29 bin 800 lira nakit para, 4 adet "Polis" ibareli sahte basın kartı ile alan tarama ve yeraltı görüntüleme cihazları ele geçirildi.

Aracın içinden çıkanlar Jandarmayı bile şaşkına çevirirken, şüpheli sürücü gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

