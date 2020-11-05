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Filyasyon ekibine bıçaklı tehdit

İstanbul Fatih'te görevli oldukları araç içindeki filyasyon ekibinden 3 sağlık çalışanına bıçak gösteren ve tehditlerde bulunan saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA05 Kasım 2020 Perşembe 14:56 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 14:56
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Olay geçen pazartesi günü saat 14.30 sıralarında tek şeritli Kocasinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisinde 3 sağlık personelinin bulunduğu filyasyon aracı cadde üzerinde bir taksi sürücüsü ile karşı karşıya geldi. Öfkelenen taksi sürücüsü araçlarında bulunan filyasyon ekibine bıçak göstererek tehditlerde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri taksi sürücüsünün Hüseyin D. olduğunu belirledi. Saldırgan sürücü dün akşam saatlerinde Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli aynı gün "Silahla Tehdit" ve "Hakaret" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Taksi şoförünün bıçak göstermesi ve tehditleri filyasyon ekibindekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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