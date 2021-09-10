Fındık tüccarlarına operasyon: 11 iş yerine ceza yağdı

AA 10 Eylül 2021 Cuma 19:37 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 19:39

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 24'ünün yapıldığı kentte, mahsullerin piyasa inmeye başlaması ile üreticilerden gelen şikayet ve ihbarları değerlendiren jandarma, emniyet, Düzce Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri, fındık alımı yapan tüccarların iş yerlerine operasyon düzenledi.

Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 11 iş yerinin kantarlarında usulsüz ölçüm yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu iş yerlerinde bulunan 24 kantar ve tartılara el koyan ekipler, işletmeler hakkında idari işlem başlattı.

Operasyonların Düzce Valiliğine gelen, "fındık alımlarında ürünün kilosunun düşük gösterildiği" şikayetleri üzerine yapıldığı ve fındık sezonu bitimine kadar yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.