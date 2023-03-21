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Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin teklif yarın TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek.

AA21 Mart 2023 Salı 16:58 - Güncelleme:
Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin teklif yarın TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülecek
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Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında yarın saat 15.00'te toplanacak.

Komisyonda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla sunulan Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklif, üyeliğinin Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendirilen Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngörüyor.

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