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Firari 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu tekne

Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Girit Adası'na ulaşan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu.

AA10 Ocak 2021 Pazar 20:19 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 20:19
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Yunan basınındaki haberlere göre, sabah saatlerinde Ada'nın batısında bulunan Sitia kentinin Kuremenos Körfezi'ne, FETÖ'cüleri taşıyan yelkenli bir tekne yanaştı.

Girit Limanı yetkilileri, kendilerini "Gülenci" olarak tanıtan 2'si kadın 6 kişinin çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduklarını belirtti.

Bu kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını söyleyen yetkililer, FETÖ'cülerin, prosedür gereği Sitia Hastanesine sevk edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, hastanedeki kontrollerin ardından geldikleri teknede karantinaya alınacak FETÖ üyesi grubun yaptığı sığınma başvurusunu inceleyeceklerini kaydetti.

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