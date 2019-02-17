Firari Can Dündar Almanya'da gurbetçi vatandaşımız tarafından görüntülendi

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'yken FETÖ'cülerle devletimize Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü ve en son olarak MİT kumpasıyla operasyon çekmek isteyen ve hakkında "vatana ihanet" davaları devam ederken yurt dışına kaçan vatan haini Can Dündar Almanya'nın başkenti Berlin'de görüntülendi.

Dündar'ı arabasından inerken gören gurbetçi bir vatandaş telefonuyla kameraya kaydedip, "Sen vatan haini değil misin, şerefsiz" diyerek tepki gösterdi. Can Dündar ise alaycı tavırlarıyla karşılık verip alelacele ortamdan uzaklaştı.

(gunes.com.tr)