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Firari Can Dündar Almanya'da gurbetçi vatandaşımız tarafından görüntülendi

Devletin sırlarını Fetullahçı Terör Örgütü ile işbirliği yaparak yayımlayan ve Türkiye'yi teröre destek veren ülke konumuna düşürmek isteyen firari Can Dündar, Almanya'nın başkenti Berlin'de gurbetçi vatandaşımız tarafından görüntülendi. Gurbetçi tarafından sert tepkilere maruz kalan Dündar, alaycı tavırlarla karşılık vererek hızla ortamdan uzaklaştı.

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Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'yken FETÖ'cülerle devletimize Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü ve en son olarak MİT kumpasıyla operasyon çekmek isteyen ve hakkında "vatana ihanet" davaları devam ederken yurt dışına kaçan vatan haini Can Dündar Almanya'nın başkenti Berlin'de görüntülendi.
 
Dündar'ı arabasından inerken gören gurbetçi bir vatandaş telefonuyla kameraya kaydedip, "Sen vatan haini değil misin, şerefsiz" diyerek tepki gösterdi. Can Dündar ise alaycı tavırlarıyla karşılık verip alelacele ortamdan uzaklaştı.
 
(gunes.com.tr)

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