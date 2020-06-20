AA 20 Haziran 2020 Cumartesi 09:55 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 09:56

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından, Dilek Dündar için Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'ta eşi Can Dündar ile adına kayıtlı lüks villada, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurmak üzere hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Dündar çiftinin, hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatılmış, havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler geçtiğimiz günlerde yıkılmıştı. Yıkım anları, havadan da görüntülenmişti.

Öte yandan, tahliye için 15 gün süre verilen villada, 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapılmıştı.