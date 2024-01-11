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Firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalanarak cezaevine gönderildi

Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
Firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalanarak cezaevine gönderildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yaklaşık 2 yıldır aranan meslekten ihraç polis memuru Ahmet Tataroğlu'nu (51) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla Tataroğlu'nun bir akrabasının merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla firari Tataroğlu yakalandı.

Tataroğlu'nun örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, sohbet toplantılarına katıldığı ve bazı toplantıları organize ettiği ayrıca örgütten ayrılan polisleri yeniden örgüte kazandırmak için faaliyette bulunduğu belirtildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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