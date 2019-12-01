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Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR´de, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E., yakalanıp, tutuklandı.

  • DHA
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Talha E.'yi, saklandığı evde yakalandı.
 
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından Talha E., cezaevine teslim edildi.
 

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