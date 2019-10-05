Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ üyeliği nedeniyle Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl hapis cezası kesinleşen Şahide Açıksöz'ün saklandığı evi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Açıksöz yakalandı, evdeki dijital materyallere el konuldu.

Açıksöz, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.