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Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, saklandığı evde yakalandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ üyeliği nedeniyle Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl hapis cezası kesinleşen Şahide Açıksöz'ün saklandığı evi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Açıksöz yakalandı, evdeki dijital materyallere el konuldu.

Açıksöz, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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