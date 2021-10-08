Firari FETÖ hükümlüsü yakayı ele verdi

AA 8 Ekim 2021 Cuma 16:16 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 16:16

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan TRT'den ihraç, firari başmühendis Şefik Cürebal'ın Yenimahalle ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, Cürebal gözaltına alındı.

Cürebal'ın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve buradan yazışmalar yaptığı, düzenlediği örgütsel toplantılarda örgüt üyelerine sohbet ağabeyliği yaptığı belirlendi.

Şefik Cürebal, emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş cezasını tamamlamak üzere Sincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.