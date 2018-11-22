Bolu'da firari FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, Ayşe Betül Onat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda şüphelinin Manisa’da olduğu tespit edildi. Ekiplerin, yaptığı operasyonda FETÖ şüphelisi Ayşe Betül Onat kaldığı evde gözaltına alındı. Onat’ın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere Bolu’ya getirilen Onat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ şüphelisi kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, örgütün haberleşme programı olan bylock kullandığı belirlenen Onat’ın yakalandığı evde aynı suçtan aranan 3 kadının daha olduğu öğrenildi.