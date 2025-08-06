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Firari FETÖ'cü Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü Çanakkale'de yakalandı
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Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş astsubay A.S. (41), Hamidiye Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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