İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2021 Çarşamba / 28 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,688
  • EURO
    11,2316
  • ALTIN
    555.769
  • BIST100
    1529.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Firari FETÖ'cü gardıropta saklanırken yakalandı
Güncel

Firari FETÖ'cü gardıropta saklanırken yakalandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, saklandığı evinin gardırobunda yakaladı.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 14:39 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:40
ABONE OL

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 2016 yılında işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan Ü.K'nin bir evde saklandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmayla hükümlü, Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evin yatak odasında bulunan gardıropta saklanırken gözaltına alındı.

ByLock kullandığı belirtilen Ü.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.