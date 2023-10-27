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Firari FETÖ'cü Kastamonu'da yakalandı

Kastamonu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinden ötürü haklarından kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan üç şahıs, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

IHA27 Ekim 2023 Cuma 14:18 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü Kastamonu'da yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine ve örgüt soruşturmaları çerçevesinde firari durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede askeri personel iken KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve 2017 yılında haklarından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünce adli işlem yapılan bylock kullanıcısı ihraç teğmen İ.Ç., ihraç Uzman Çavuş A.D. ve ihraç Uzman Çavuş E.Ö. isimli şahısların yargılanmaları neticesinde haklarında 6 yıl 10 ay hapis cezası verildiği, verilen cezaların onandığı ve şahıslar hakkında aranma kaydı bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucu İ.Ç. isimli şahsın İstanbul ilinde, A.D. ve E.Ö. isimli şahısların Adana ilinde oldukları tespit edilerek, İstanbul ve Adana İl Emniyet Müdürlükleri ile koordine kurularak şahısların yakalanması sağlandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • FETÖ/PDY
  • tutuklama
  • Firari şahıs

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