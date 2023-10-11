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Firari FETÖ'cü Malatya'da yakalandı

Malatya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 1 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından Akçadağ Cezaevine konuldu.

IHA11 Ekim 2023 Çarşamba 14:48 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cü Malatya'da yakalandı
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Edinilen bilgiye göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışması sonucu hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi bir şüphelinin evinde saklandığı belirlendi. Önceki gün ekiplerin Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi'ndeki belirlenen adrese basın yapan ekipler 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında Malatya Ağır Ceza Mahkemesince kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı gözaltına aldı.

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