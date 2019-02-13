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FETÖ firarisi Zahide Üner yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın 'sağ kolu' olduğu belirtilen Zahide Üner, Muğla'da sahte kimlikle yakalandı.

  • AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı konulan Zahide Üner'in İstanbul'dan Dalaman'a geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Dalaman Havalimanı'nda istihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Üner'in üst aramasında sahte kimlik, yaklaşık 100 bin lira, çok sayıda flaşdisk ve doküman ele geçirildi.

Üner'in Muğla'dan yasa dışı şekilde deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeyi planladığı anlaşıldı. Gözaltına alınan ve Dalaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Üner'in İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Borajet'in eski mali işler sorumlusu olduğu belirtilen Zahide Üner, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı ve FETÖ'nün firari eski emniyet müdürü ve avukat Osman Karakuş ile aynı FETÖ soruşturmasının şüphelileri arasında yer alıyor.

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