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Firari FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'na ''dönüş'' mektubu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmesiyle birlikte yurt dışına kaçan firari FETÖ'cüler sosyal medyadan dönüş ümidiyle mektup yazdı. Mektupta Kılıçdaroğlu'na hitaben “Hepimiz yanınızdayız” ifadeleri yer aldı.

14 Mart 2023 Salı 12:31 - Güncelleme:
Firari FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'na ''dönüş'' mektubu!
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FETÖ mensupları Türkiye'de yaşanan son siyasi gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarından bir bir açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Son olarak firari FETÖ'cü Tuna Bekleviç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olması sonrasında dönüş ümidiyle Kılıçdaroğlu'na hitaben açık bir mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mektupta Kılıçdaroğlu'na hitaben "Hepimiz yanınızdayız" ifadeleri de yer aldı.

Kılıçdaroğlu'na Türkiye'ye dönmek için hazır oldukları çağrısında bulunan Bekleviç'e destek ise FETÖ'cü Ahmet Kalkan, Emre Uslu ve Hakan Şükür'den geldi.

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