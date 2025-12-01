İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4517
  • EURO
    49,4415
  • ALTIN
    5793.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Firari hükümlü mutfak dolabından çıktı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
Firari hükümlü mutfak dolabından çıktı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kalmak suretiyle yağma" suçundan 5 yıl 7 ay ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi T.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dayısının ikametinde kaldığı tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonda saklandığı mutfak dolabının içerisinde yakalandı.

Hükümlünün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • firari hükümlü
  • hapishane kaçkını
  • suçlu saklanma

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.