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  • Firari hükümlünün yakalanmasını engellemeye çalıştılar: 1 polis yaralı
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Firari hükümlünün yakalanmasını engellemeye çalıştılar: 1 polis yaralı

Bursa'da firari hükümlünün yakalanmasını engellemeye çalışan yakınlarından biri, otomobille çarptığı polis memurunu yaraladı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 07:21 - Güncelleme:
Firari hükümlünün yakalanmasını engellemeye çalıştılar: 1 polis yaralı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda firari hükümlü yakalanırken yakınları, polis memurlarına mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Firari hükümlünün yakınlarından biri ise otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaraladı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürerken, polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Olayda hafif yaralanan fedakar personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, görevlerini büyük bir özveri ve soğukkanlılıkla yerine getiren tüm personelimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız sürecektir. Kamu düzenini bozmaya teşebbüs eden hiçbir kişi ya da gruba müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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