6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
  İBB soruşturmasında firari ismin ortağı her şeyi anlattı: Milyonlar paravan firmalarla kaçırıldı
Güncel

İBB soruşturmasında firari ismin ortağı her şeyi anlattı: Milyonlar paravan firmalarla kaçırıldı

İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 'tanık' sıfatıyla ifade veren firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'nun ortağı Has Beton sahibi Selçuk Kaptan, İSTAÇ'a yatırılması gereken paraların Gülibrahimoğlu'nun Kuzey İstanbul firmasına aktarıldığını söyledi.

6 Eylül 2025 Cumartesi 08:34
İBB soruşturmasında firari ismin ortağı her şeyi anlattı: Milyonlar paravan firmalarla kaçırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yeni bir ifade girdi. Firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'na ait Güney Cebeci Madencilik şirketinin kurucu ortağı ve Has Beton sahibi Selçuk Kaptan, savcılığa "tanık" sıfatıyla başvurdu.

Kaptan, Gülibrahimoğlu'nun aynı zamanda sahibi olduğu Kuzey İstanbul firmasında elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden fatura kesilerek dışarı çıkarıldığını söyledi ve bu şirketlerin isimlerini savcılıkla paylaştı.

İSÇAT'A YATIRILMASI GEREKEN PARALAR...

Sabah'ın haberine göre, Kaptan ayrıca Güney Cebeci'de ton başına 3 bin 800 lira alındığını, paranın İSTAÇ'a yatırılması gerekirken Gülibrahimoğlu'nun Kuzey İstanbul firmasına aktarıldığını belirtti.

Murat Gülibrahimoğlu

Kaptan, yaklaşık 2 yıl önce Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü'nün, Florya'daki eski İBB Başkanlık konutunda hissedarları toplayarak, hisseleri Gülibrahimoğlu'na devretmelerini istediğini aktardı.

İbrahim Bülbüllü, Ekrem İmamoğlu

Hisselerin 12 Temmuz 2023'te devredildiğini belirtti. Kaptan, Kuzey İstanbul'un yıllık gelirinin 200 milyon dolar olduğunu, günlük 7–9 bin aracın döküm yaptığını, sahadan 50 milyon lira değerinde ekipman kaçırıldığını açıkladı. Şirketin 600–700 milyon lira borçlandırıldığını ve kayyum atanmasını istediğini belirtti.

Popüler Haberler
