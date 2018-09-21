15 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.
- İHA
Edilen bilgilere göre, önceki gün saat 00.30 sıralarında Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinin yakalama emri ile “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan, Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınan yakalama emri ile “Yağma” Suçundan, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile “15 Yıl 2 Ay 22 Gün Hapis Cezası” bulunan, M.K.A. isimli şahıs İsmet İnönü Caddesi üzerinde görüldü. Polis ekipleri tarafından bir süre takip edilen şahıs daha sonra kovalamaca sonucu yakalandı. Firari şahıs Eskişehir H tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
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