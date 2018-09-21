Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

15 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edilen bilgilere göre, önceki gün saat 00.30 sıralarında Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinin yakalama emri ile “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan, Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınan yakalama emri ile “Yağma” Suçundan, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile “15 Yıl 2 Ay 22 Gün Hapis Cezası” bulunan, M.K.A. isimli şahıs İsmet İnönü Caddesi üzerinde görüldü. Polis ekipleri tarafından bir süre takip edilen şahıs daha sonra kovalamaca sonucu yakalandı. Firari şahıs Eskişehir H tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEKNOFEST´te dev yarış! F-16´ya karşı yarıştılar

TEKNOFEST´te dev yarış! F-16´ya karşı yarıştılar

Sosyal skor 2020’de kullanıma girecek

Sosyal skor 2020’de kullanıma girecek

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA