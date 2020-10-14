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  • Firari sanık Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi
Güncel

Firari sanık Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanan firari sanık Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 14:30 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 14:30
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